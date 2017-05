D. Trump navštívi zrejme aj Izrael, Saudskú Arábiu a Vatikán

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 4. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump navštívi počas cesty na summity Severoatlantickej aliancie v Bruseli a skupiny krajín G7 na talianskom stredomorskom ostrove Sicília aj Izrael, Saudskú Arábiu a Vatikán. Vyplýva to zo zhodných informácií rôznych médií, ktoré zatiaľ Biely dom nepotvrdil.Oficiálne potvrdenými termínmi Donalda Trumpa sú zatiaľ účasť na summite NATO v Bruseli 25. mája a na vrcholnej schôdzke predstaviteľov krajín G7 na Sicílii v dňoch 26.-27. mája.Aj keď sa v správach amerických televíznych staníc a portálu Politico neobjavili žiadne konkrétne termíny ďalších Trumpových návštev, jeho prvá zahraničná cesta by mala viesť do Izraela. I návštevy Saudskej Arábie a Vatikánu by sa zrejme mali uskutočniť ešte pred účasťou na spomínaných dvoch vrcholných schôdzkach.