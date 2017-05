D. Trump odletel na prvú zahraničnú cestu, navštívi Blízky východ

Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 20. mája (TASR) - Prezident USA Donald Trump odcestoval na prvú zahraničnú cestu od januárového nástupu do úradu. Prezidentské lietadlo Air Force One vzlietlo z vojenskej leteckej základne v štáte Maryland, pri hlavnom meste Washington.Trump a jeho manželka Melania navštívia počas deväťdňovej zahraničnej cesty krajiny Blízkeho východu a Európy - smerujú do Saudskej Arábie, Izraela, Vatikánu, Talianska a Belgicka.Šéf Bieleho domu pred odletom neoznámil svoj výber na post riaditeľa Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), hoci predtým vyhlásil, že pred odchodom zrejme zverejní meno svojho nominanta. Trump však pracuje na zúžení svojho krátkeho zoznamu kandidátov a robil s nimi pohovory - musí totiž nahradiť riaditeľa FBI Jamesa Comeyho, ktorého odvolal 9. mája.Trump vo štvrtok vyhlásil, žek oznámeniu mena náhradníka a že bývalý senátor za štát Connecticut Joe Lieberman je v najužšom výbere. Dnes nastúpil na palubu Air Force One bez toho, aby sa nejako vyjadril k budúcemu vedeniu FBI.