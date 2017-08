D. Trump opäť vyhlásil, že na hranici s Mexikom bude múr

Ilustračná snímka.. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Washington 28. augusta (TASR) – Americký prezident Donald Trump zopakoval, že na hranici s Mexikom musí byť múr a že Mexiko zaplatí za jeho výstavbu. Mexiko opäť odpovedalo, že nič platiť nebude.napísal v nedeľu Trump na svojom twitterovom účte.Mexické ministerstvo zahraničných vecí v reakcii uviedlo, že Mexiko za žiadnych okolností nezaplatí za múr ani inú fyzickú bariéru na hranici. Dodalo tiež, že kriminalita je problém spoločný pre obe krajiny a je sčasti spôsobená americkým dopytom po mexických narkotikách.Jeden z hlavných predvolebných sľubov Trumpa zatiaľ zostáva len sľubom. Šéf Bieleho domu stále nezískal pre svoj plán dostatočnú podporu zákonodarcov a nemá schválený rozpočet na výstavbu.V návrhu rozpočtu na budúci rok žiada 2,6 miliardy dolárov na infraštruktúru a technológiu na zabezpečenie hranice. Uplynulý týždeň pohrozil Kongresu, že ak mu ich neodsúhlasí, zablokuje financovanie vlády.vyhlásil Trump na zhromaždení vo Phoenixe.Novú dohodu o financovaní vlády musia kongresmani dosiahnuť do konca septembra, keď sa skončí platnosť súčasnej dohody. Tú politici uzavreli koncom apríla len po tom, ako Trump stiahol svoju požiadavku na financovanie múra. V septembri sa o to pokúsi ešte raz.zhodnotil Trumpove šance denník Washington Post.Pomaly to ide aj s obstarávaním firmy na výstavbu múra. Finalisti mali v týchto dňoch už dokončovať výstavbu svojich prototypov múra. Zatiaľ však ani nezačali. Dvaja neúspešní kandidáti sa totiž proti výsledkom výberu odvolali a výstavba prototypov sa posunula na koniec októbra až začiatok novembra.