D. Trump plánuje výdavky do infraštruktúry vo výške 200 miliárd USD

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 19. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump chce navrhnúť výdavky do infraštruktúry v priebehu 10 rokov vo výške 200 miliárd USD (179,71 miliardy eur), uviedol dnes nemenovaný predstaviteľ Bieleho domu. Počíta sa s tým, že tieto štátne výdavky by mali stimulovať súkromné investície do infraštruktúry vo výške 800 miliárd USD.Uvedených 200 miliárd USD na infraštruktúrne projekty, o ktorých ako prvá informovala agentúra Bloomberg, bude súčasťou rozpočtového návrhu. Trump ho plánuje predložiť 23. mája, čo potvrdil zdroj z Bieleho domu pod podmienkou zachovania anonymity.Trump počas svojej predvolebnej kampane prisľúbil počas najbližších 10 rokov investície do ciest, mostov, letísk a ďalšej infraštruktúry vo výške 1 bilióna USD.