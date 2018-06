D. Trump podľa médií schválil plán zavedenia ciel na čínsky tovar

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 15. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump podľa médií schválil plán zavedenia sankčných ciel na čínsky tovar v hodnote desiatok miliárd dolárov. To mu však môže skomplikovať potrebnú podporu Číny pri jeho diskusiách so Severnou Kóreou.Trump sa podľa informácií agentúry AP stretol vo štvrtok večer (14.6.) so svojimi poradcami pre obchod s tým, že v piatok by mali byť oficiálne oznámené dovozné clá na čínsky tovar v objeme minimálne 35 miliárd až 40 miliárd USD (29,84 miliardy až 34,10 miliardy eur). Podľa niektorých zdrojov by hodnota tovaru z Číny, na ktorý sa budú vzťahovať dovozné clá, mohla dosiahnuť 55 miliárd USD. Zoznam produktov by mal byť oznámený v priebehu piatka.(1 EUR = 1,1730 USD)