D. Trump podpísal exekutívne príkazy na výstavbu sporných ropovodov

Donald Trump Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 24. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump podpísal dnes exekutívne príkazy, ktorými zabezpečí pokračovanie výstavby kontroverzných ropovodov Keystone XL a Dakota Access. Dal tak najavo, že na rozdiel od svojho predchodcu Baracka Obamu pred ochranou životného prostredia uprednostňuje podporu energetického sektora.Trump už počas prezidentskej kampane sľúbil vyššiu podporu pre ťažobný a energetický sektor a naznačoval, že je za dokončenie ropovodu Dakota Access a opätovné spustenie projektu Keystone XL. Ten Barack Obama v roku 2015 zrušil.Pre producentov ropy je to dobrá správa, keďže projekty by mali zrýchliť dodávky suroviny na jednej strane z kanadských ropných pieskov do rafinérií na brehu Mexického zálivu (Keystone XL) a na druhej zo Severnej Dakoty do rafinérií v štáte Illinois (Dakota Access). Nie však pre ekológov a najmä Indiánov z kmeňa Siouxov. Tí mesiace protestovali proti projektu Dakota Access s tým, že projekt s trasou vedúcou cez ich rezerváciu Standing Rock ohrozí tamojšie zdroje pitnej vody a naruší posvätné územia, kde sú pochovaní ich predkovia. Zástupcovia Siouxov už dali najavo, že za svoje práva sú pripravení bojovať aj naďalej.