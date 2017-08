D. Trump príde v utorok do Texasu, dažde majú trvať do štvrtka

Donald Trump, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington/Houston 28. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump navštívi v utorok oblasti štátu Texas postihnuté obrovskými záplavami. Oznámila to v nedeľu hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová s tým, že na podrobnostiach cesty sa stále pracuje.Juh Texasu zasiahol v piatok večer hurikán Harvey, ktorý vtedy dosahoval štvrtú z piatich kategórií podľa Saffirovej-Simpsonovej stupnice. Po príchode nad pevninu síce rýchlo zoslabol na tropickú búrku, do oblasti medzi mestami Corpus Christi a Houstonom však priniesol extrémne dažde.Oficiálne bola potvrdená jedna obeť vyčíňania prírodného živlu, neoficiálne sa hovorí o piatich mŕtvych.V oblasti Houstonu napršalo 250-700 mm zrážok za 24 hodín. Celé štvrte tohto najväčšieho mesta Texasu sú zaplavené, voda v uliciach siaha miestami až do výšky dva metre.V južnom Texase prebiehajú podľa guvernéra Grega Abbotta masívne záchranné operácie, na ktorých sa podieľajú stovky člnov a lodí a desiatky helikoptér. Mobilizovaných bolo 3000 príslušníkov Národnej gardy a ich kolegov v Texase.Medzinárodné letisko v Houstone je naďalej zatvorené až do odvolania. V meste bola evakuovaná jedna nemocnica a v neďalekom Dickensone domov dôchodcov.Meteorológovia predpovedajú, že pršať bude na juhu Texasu do štvrtka, možno až do piatka. Harvey, ktorý zostáva tropickou búrkou, sa dokonca môže v stredu vrátiť nad Houston, keďže sa medzičasom stočil južne a smeruje opäť nad Mexický záliv, kde by mohol nabrať novú silu a preniknúť hlbšie do Texasu a severnej Louisiany.