D. Trump priletel do Varšavy na summit Iniciatívy troch morí

Donald Trump, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 6. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump pricestoval v stredu večer do Poľska, kde sa dnes zúčastní na summite Iniciatívy troch morí. Na tomto stretnutí sa v Varšave zídu lídri 12 krajín ležiacich medzi s Jadranským, Baltským a Čiernym morom vrátane Slovenska, ktoré bude zastupovať Andrej Kiska.Trumpov prezidentský špeciál Air Force One pristál na medzinárodnom letisku Fryderyka Chopina vo Varšave. Trump pricestoval spoločne s manželkou Melaniou, dcérou Ivankou a zaťom i poradcom Jaredom Kushnerom.Na varšavskom letisku ich privítal poľský minister zahraničných vecí Witold Waszczykowski, vojenská stráž a mala delegácia zložená z poľských činiteľov a predstaviteľov americkej ambasády v Poľsku, informovala agentúra DPA.Trumpovu návštevu vo Varšave, ktorá bude trvať menej než 24 hodín, sprevádzajú prísne bezpečnostné opatrenia a zvýšená prítomnosť policajtov.Vo štvrtok sa americký prezident prihovorí poľskému národu z varšavského Námestia Krasiňských a v priebehu dňa absolvuje tiež bilaterálne stretnutia s poľským prezidentom Andrzejom Dudom a chorvátskou prezidentkou Kolindou Grabarovou-Kitarovičovou, priblížila agentúra AP. Zúčastní sa aj na summite Iniciatívy troch morí, kde by mal s ďalšími európskymi lídrami diskutovať o energetických a ďalších otázkach.Z Varšavy americký prezident vo štvrtok podvečer odcestuje do severonemeckého mesta Hamburg na summit lídrov skupiny G20, kde by sa mal okrem iného stretnúť aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.