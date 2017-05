D. Trump sa na summite prihlásil k voľnému trhu, ale obavy zostali

Na snímke generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg (vľavo) a americký prezident Donald Trump, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Taormina 28. mája (TASR) – Po ostrej diskusii a dlhom hľadaní kompromisu sa lídri G7, skupiny siedmich najvyspelejších krajín sveta, nakoniec všetci prihlásili k otvorenému svetovému trhu a odmietli protekcionizmus. Zhoda v týchto dvoch bodoch nebola do záveru summitu v Taormine na Sicílii istá.Potvrdil sa aj význam platnosti pravidiel medzinárodného obchodu. Doteraz to boli na summitoch samozrejmosti a platil dlhoročný konsens. Ale ohlásením Trumpovho sloganu "Amerika predovšetkým" sa táto samozrejmosť teraz už nejavila ako hotová vec.V záverečnom vyhlásení G7 sa pokladá za ústupok americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi zmienka o čestnom obchode a konštatovanie, že nie každý sa v ňom správa férovo.Nemeckí exportéri ocele a áut do Spojených štátov si v dôsledku Trumpovej nevypočítateľnosti nemôžu byť celkom istí, že sa všetky ich obavy z obmedzovania dovozov americkou administratívou stali minulosťou.Na stretnutí G7 došlo rýchlo k zhode, že sa musí zachovať otvorený globálny trh. Ale čo sa pod tým chápe a čo je protekcionizmus, zostáva sporné. Keďže sa nedefinoval pojem ochranných ciel, nemeckí exportéri nevedia presne, na čom sú. Americký prezident sa totiž v uplynulých mesiacoch viackrát postavil proti dominantnej moci nemeckých automobiliek BMW, Mercedes a Volkswagen na americkom trhu a sľuboval opatrenia na podporu ich amerických konkurentov.