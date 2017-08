D. Trump sa nehodlá vzdať komentárov na Twitteri

Donald Trump, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 3. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že sa nemieni vzdať svojich príspevkov na sociálnej sieti Twitter.napísal Trump v jednom zo svojich najnovších tvítov, informoval v stredu denník The Washington Post.Trump využíva Twitter na široké spektrum svojich oznamov - od smerovania politiky, cez výzvy adresované členom Kongresu ohľadom hlasovania o rozličných závažných opatreniach, až po kritiku médií.vyhlásil Trump s tým, že na Twitteri a ďalších sieťach má 110 miliónov sledovateľov.Mnohé z jeho vyjadrení sa stretávajú so súhlasom jeho stúpencov, avšak i niektorí spojenci mu radia, aby isté komentáre vrátane tých, čo sa týkajú prebiehajúceho vyšetrovania údajných ruských kontaktov, prezident zmiernil.S príchodom nového šéfa prezidentskej kancelárie Johna Kellyho sa podľa zmienených novín v Bielom dome začína presadzovať lepšia disciplína. Svoj post musel krátko po nastúpení opustiť šéf komunikácie Anthony Scaramucci, ktorý sa v médiách vulgárne vyjadril na adresu Kellyho predchodcu Reincea Priebusa a ďalších členov Trumpovho štábu.Kelly zároveň plánuje zoštíhliť zástup zamestnancov Bieleho domu, ktorí sú priamo podriadení Trumpovi. Tvíty samotného prezidenta sa od nástupu bývalého generála Kellyho skultúrnili, uvádza The Washington Post.