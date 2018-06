D. Trump: Stretnutie s V. Putinom by sa mohlo uskutočniť už v lete

Na archívnej snímke Vladimir Putin a Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 16. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok pripustil, že jeho schôdzka s ruským prezidentom Vladimirom Putinom by sa mohla uskutočniť už v lete tohto roku. Informovala o tom agentúra Reuters.Na otázku, či sa s Putinom plánuje stretnúť už v lete, Trump odpovedal, že "je to možné". Podľa agentúry RIA Novosti ani hovorca Kremľa Dmitrij Peskov nevylúčil, že by sa samit Trump-Putin mohol konať v lete.Trump sa vo svojom príhovore pred novinármi vyjadril aj k bývalému americkému prezidentovi Barackovi Obamovi a ukrajinsko-ruskému konfliktu.povedal Trump.Podľa portálu Politico Trump zároveň zopakoval svoj návrh, aby bolo Rusko znovu prijaté do skupiny G7.vyhlásil Trump.