D. Trump varoval pred ukončením obchodnej zmluvy NAFTA

Donald Trump, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 23. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump varoval, že by mohol ukončiť obchodnú zmluvu NAFTA s Mexikom a Kanadou po tom, ako všetky tri krajiny nedokázali na víkendových trojstranných rozhovoroch preklenúť hlboké rozdiely.Spojené štáty, Kanada a Mexiko uzavreli v nedeľu (20.8.) prvé kolo rokovaní o zmenách v obchodnej dohode NAFTA a len s malým náznakom možného prelomu.Prezident Trump po nastúpení do úradu začiatkom tohto roka znova otvoril zmluvu z roku 1994 pre obavy, že nie je v súlade s ekonomickými záujmami USA.povedal Trump na politickom zhromaždení vo Phoenixe v Arizone.Podľa neho ukončenie dohody by mohlo pomôcť začať rokovania o novej zmluve.Na jeho slová zareagoval mexický minister zahraničných vecí Luis Videgaray, ktorý na sociálnej sieti Twitter napísal:V spoločnom vyhlásení po päťdňových rokovaniach vo Washingtone, zástupcovia troch krajín oznámili, že Mexiko bude hostiť ďalšie kolo, ktoré sa uskutoční v dňoch 1. - 5. septembra.Neskôr v septembri sa rozhovory presunú do Kanady a v októbri sa vrátia do Spojených štátov. Ďalšie kolá sa plánujú ešte v tomto roku.