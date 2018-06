D. Trump vyjadril optimizmus pred summitom s Kim Čong-unom

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Singapur 11. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyslovil v pondelok optimizmus pred nadchádzajúcim summitom so severokórejským vodcom Kim Čong-unom v Singapure. Vyjadril sa tak počas pracovného obeda so singapurským premiérom Lee Hsienom Loongom, ktorému poďakoval za "pohostinnosť, profesionalizmus a priateľstvo"."Predovšetkým zajtra máme veľmi zaujímavé stretnutie a myslím si, že to vyjde veľmi dobre," povedal Trump. S Kimom by sa mal stretnúť v utorok v hoteli Capella na ostrove Sentosa.Šéf Bieleho domu na schôdzke so singapurským premiérom oslávil v predstihu svoje 72. narodeniny, ktoré bude mať vo štvrtok. Dostal narodeninovú tortu ozdobenú jednou sviečkou.Vysokopostavení predstavitelia USA a Severnej Kórey sa v pondelok dopoludnia stretli v singapurskom hoteli Ritz Carlton, aby rokovali pred schôdzkou lídrov, zameranou na urovnanie konfrontácie okolo jadrového arzenálu Pchjongjangu.Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo sa po "solídnych a podrobných" rokovaniach so Severokórejčanmi vyjadril, že na summit s Kimom sa teší prezident aj celý americký tím. Trump je podľa neho na summit "dobre pripravený".