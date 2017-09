D. Trump zvažuje vojenskú prehliadku pri príležitosti Dňa nezávislosti

Na snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 19. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump uvažuje o vojenskej prehliadke vo Washingtone pri príležitosti osláv Dňa nezávislosti 4. júla so zámerom ukázať vojenskú silu krajiny. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.Trump sa týmto nápadom inšpiroval počas svojej júlovej návštevy Francúzska, kde bol čestným hosťom vojenskej prehliadky konanej v rámci Dňa dobytia Bastily v Paríži. Na prehliadku ho pozval francúzsky prezident Emmanuel Macron, s ktorým sa opäť stretol v pondelok v New Yorku počas zasadania Valného zhromaždenia OSN.povedal americký prezident.dodal.Podobné podujatie by Trump rád videl aj na washingtonskej Pennsylvania Avenue, a to eventuálne už na budúci rok. Prezident už ohľadom tejto veci oslovil šéfa svojej kancelárie Johna Kellyho, aby preveril potenciálne možnosti.Trump bol prvým americkým prezidentom od Georgea Busha v roku 1989, ktorý sa zúčastnil na vojenskej prehliadke na Deň dobytia Bastily. Dôvodom bolo 100. výročie vstupu USA do prvej svetovej vojny po boku Francúzska.Po bulvári Champs-Élysées pochodovalo viac ako 3700 vojakov a vojačiek. Pridali sa k nim aj americkí vojaci, pričom piati boli oblečení v dobových uniformách z prvej svetovej vojny. Na bezpečnosť dohliadalo 3500 policajtov.