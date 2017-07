D. Trump: Zvažujem veľmi tvrdé kroky voči Severnej Kórei

Donald Trump, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 6. júla (TASR) – Spojené štáty by mohli podniknúť "niektoré veľmi tvrdé kroky" po tom, čo Severná Kórea v utorok otestovala svoju prvú medzikontinentálnu balistickú raketu. Vo Varšave to dnes vyhlásil americký prezident Donald Trump.Šéf Bieleho domu pri svojom prvom verejnom vystúpení po odpálení severokórejskej rakety neuviedol žiadne podrobnosti, avšak zdôraznil, že Severnú Kóreu považuje za "hrozbu" a USA sa voči nej "postavia veľmi tvrdo".Dodal však, že možno napokon neuskutoční niektoré kroky, ktoré momentálne zvažuje. V súvislosti so Severnou Kóreou odmietol robiť "červené čiary" a podotkol, že si počká na vývoj v najbližších týždňoch a mesiacoch.upozornil Trump a vyzval aj ostatné krajiny sveta, aby sa postavili voči tejto "globálnej hrozbe".Spojené štáty zvažujú zavedenie rozsiahlych sankcií voči Pchjongjangu. Americkí predstavitelia po raketovej skúške vyjadrili obavy, že Severná Kórea by mohla byť časom schopná odpáliť na Spojené štáty raketu s jadrovou hlavicou.