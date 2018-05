Daabousová v technickom sóle v Šamoríne 4., zvládla aj obávaný element

Na snímke slovenská reprezentantka v synchronizovanom plávaní Nada Daabousová počas technickej zostavy sólistiek v 4. kole FINA Svetovej série 11. mája 2018 v Šamoríne. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Výsledky technických sól:



1. Linda Cerrutiová (Tal.) 84,7075 b.

2. Alexandra Vasilikiová (Rak.) 82,0336

3. Vasilina Chandošková (Biel.) 80,0172

4. Nada DAABOUSOVÁ (SR) 76,7154

Šamorín 11. mája (TASR) - Slovenská akvabela Nada Daabousová obsadila v technickom sóle na podujatí Svetovej série v Šamoríne štvrté miesto. Zverenka trénera Gábora Szaudera dostala od rozhodkýň celkovú známku 76,7154 bodu. Z víťazstva sa tešila favorizovaná Talianka Linda Cerrutiová so známkou 84,7075 b. Bronzová medailistka v súťaži párov z ME 2016 v Londýne zaujala sugestívnym prevedením zostavy na hudbu z opernej árie z dielne legendárneho tenora Luciana Pavarottiho.Daabousová v apríli triumfovala v technickom sóle na druhom podujatí Svetovej série v Pekingu. Pred domácim publikom v x-bionic® aquatic sphere sa chcela prezentovať v čo najlepšom svetle a to sa jej podarilo.povedala pre TASR účastníčka OH 2016 v Riu de Janeiro.Členka Slávie STU Bratislava si za hudobný sprievod zvolila cover verziu skladby od kapely Pet Shop Boys "It's a Sin" a v šamorínskom bazéne sa pti tónoch známeho hitu cítila ako ryba vo vode.dodala Daabousová, ktorá sa popoludní spoločne s Dianou Miškechovou predstavila v súťaži dvojíc.