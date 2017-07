DAC Dunajská Streda na víťaznej vlne. V Trenčíne vyhrala o gól

Trenčan Jakub Paur (uprostred) a dvojica hráčov Dunajskej Stredy Eric Javier Davis Grajales (vľavo) a Tomáš Huk v zápase 2. kola futbalovej Fortuna ligy AS Trenčín - DAC 1904 Dunajská Streda, 29. júla 2017 v Trenčíne. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa



AS Trenčín - DAC 1904 Dunajská Streda 1:2 (0:1)

Góly: 60. Janga - 25., 76. K. Vida. Rozhodovali: Ziemba - Balko, Štrbo, ŽK: Paur – Pambou, Davis, 2146 divákov



Zostavy a striedania:



Trenčín: Chovan – Keston (33. R. Klooster), Skovajsa, Kleščík, Šulek – Paur, El Mahdioui, Ubbink (79. Čatakovič) – Gong, Gong, Beridze (62. Mance) - Janga



DAC: Macej – Živkovič, Šatka, Huk, Davis (69. Koštrna) – Ľupták, Ljubičič, Pambou – Pačinda (62. Čmelík), Šafranko (74. Divkovič), K. Vida



Hlasy po zápase:



Martin Ševela, tréner Trenčína: „Do zápasu sme mali dobrý vstup. Zápas sa neskôr vyrovnal. Cez týždeň sme sa pripravovali na to, čo Dunajská Streda vie hrať. Hostia dokázali prvú strelu na bránu premeniť na gól. Do druhého polčasu sme vstúpili ako sme chceli. Podarilo sa nám vyrovnať. V zlomových momentoch sme inkasovali gól. Zo záverečného tlaku sme už nedokázali vyrovnať. Musíme zlepšiť podporu krajných obrancov smerom dopredu.“



Marco Rossi, tréner Dunajskej Stredy: „Zápas sme nezačali dobre. Chvíľku nám trvalo, kým sme sa do neho dostali. Potom sme už lepšie bránili, začali súpera napádali vyššie a robili sme to, čo sme si počas týždňa natrénovali. Druhý polčas sa začal rovnako ako prvý. Najmä po domácich štandardkách sme mali veľa práce. Postupne sme si vypracovali šance a o víťazstve sme mohli rozhodnúť aj skôr.“

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 29. júla (TASR) - Zápas mal od úvodu svižné tempo. Trenčania do neho vstúpili aktívnejšie. Už po niekoľkých sekundách hry sklepol Janga hlavou loptu pre Gonga. Ten z niekoľkých metrov prestrelil bránu hostí. O dve minúty si hráči pozície vymenili. Janga však namiesto zakončenia loptu púšťal za seba, z čoho vznikol iba rohový kop. V 11. minúte Janga takmer prekvapil Maceja, keď preskočil obrancu. Reprezentant Curacaa bol pri chuti. V 18. minúte si nabehol na centrovanú loptu, no ani tentoraz ju nedokázal usmerniť medzi tri žrde. Zverenci trénera Ševelu sa tlačili do zakončenia. V koncovke však boli neškodní. Hosťom vyšla prvá vážnejšia kontra ideálne. Po biliardovej akcii zostal neobsadený K. Vida a bez problémov sám pred Chovanom nemal problém strelou k žrdi otvoriť skóre zápasu. Domáci sa po inkasovanom góle tlačili pred šestnástku Dunajskej Stredy. Výraznejšiu šancu si vypracovať do konca prvého polčasu už nedokázali. V 41. minúte sa po ďalšej okulahodiacej akcii na pár dotykov ocitol v samostatnom nájazde kapitán Ljubičič. Z dobrej pozície nastrelil vybiehajúceho Chovana.Trenčania po prestávke nastúpili aktívne. V 51. minúte sa prekľučkoval do zakončenia Gong. Z 15 metrov trafil iba stred brány. Aktivita na kopačkách domácich narastala a zdalo sa byť otázkou času, kedy sa im podarí vyrovnať. V 60. minúte centrovaná lopta našla hlavou Jangu a ten strelil svoj premiérový gól v novej sezóne. Zápas dostal po vyrovnaní nové grády. Pred Macejom bolo viackrát husto. Obrana tímu zo Žitného ostrova však dokázala akcie ustáť. Gól na prekvapenie padol na opačnej strane. V 75. minúte R. Kloostera predskočil Vida a preloboval vybehnutého Chovana – 1:2. Definitívu výsledku mohol pridať v 83. minúte. Osamotený pred Chovanom prestrelil. V samom závere mal ideálnu príležitosť na vyrovnanie El Mahdioui, ale jeho strelu z priameho kopu vychytal Macej.