DAC Dunajská Streda remizovala s ŽP Podbrezovou 2:2 v 31. kole FL

Na snímke vľavo Pavol Šafrnako (DAC) a vpravo Miroslav Viazanko (Podbrezová) v zápase 31. kola futbalovej Fortuna ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ZŠ Šport Podbrezová 14. mája 2017 v Dunajskej Strede. Foto: TASR – Martin Baumann Foto: TASR – Martin Baumann

FC DAC 1904 Dunajská Streda – ŽP Šport Podbrezová 2:2 (1:1)



Góly: 24. Šafranko, 59. Vida – 28. Mikuš, 63. Bernadina. Rozhodoval: Pavlík, ŽK: Huk, Michalík, Kontár – Turňa, Kostelný. 7139 divákov.



Zostavy a striedania:



DAC Dunajská Streda: Slávik - Živkovič, Huk, Michalík (85. Sarr), Davis - Ljubičič - Vida, Aluku (63. Kontár), Ľupták (71. Mervó), Pačinda - Šafranko.



ŽP Šport Podbrezová: Kuciak – Turňa, Krivák, Kostelný, Migaľa (66. Magda) – Viazanko, Kupčík, Podio, Bernadina – Kochan (89. Kačerík), Mikuš (77. Kuzma)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dunajská Streda 14. mája (TASR) - V 31. kole futbalovej Fortuna Ligy DAC Dunajská Streda remizovala s ŽP Podbrezovou 2:2.Zápas sa hral vo fantastickej atmosfére, štadión Dunajskej Stredy na posledný domáci duel v sezóne bol už dva dni pred zápasom vypredaný. Od začiatku sa hral aktívny futbal, hlavne medzi dvomi šestnástkami. Už v 4. minúte pohrozil hosťujúci Mikuš, lopta letela tesne vedľa Slávikovej brány. V 24. minúte prišiel úvodný gól zápasu, keď sa z ľavej strany presadil bývalí Podbrezovčan Pavol Šafranko. O štyri minúty neskôr už bolo vyrovnané, keď Bernadina poslal strelu k žrdi, Slávik loptu len vyrazil a dorážajúci Mikuš poslal loptu pod brvno. V 35. minúte po centri Živkoviča mohol zakončiť Pačinda, ale strelu obrana hostí zblokovala. Mikuš mal na nohe aj druhý gól, ale v 37. minúte po prihrávke Kochana len nastrelil domáceho obrancu.V druhom polčase pokračovali mužstvá v aktívnom futbale, ale bez výraznejších gólových šancí. V 55. minúte po prihrávke Pačindu mohol zakončiť Šafranko aj Ľupták, ale sa im to nepodarilo. V 59. minúte po centri Šafranka zakončil v páde Vida a domáci sa ujali vedenia 2:1. Dunajskostredčania vedenie opäť neudržali, keď chybu v obrane využil na vyrovnanie Bernadina. V 81. minúte mohol opäť dostať domácich do vedenia Mervó, ale jeho strelu zneškodnil pozorný Kuciak. Do konca zápasu sa už skóre nezmenilo a tak Dunajská Streda natiahla sériu bez prehry na pätnásť ligových zápasov.