DAC Dunajská Streda zdolala v siedmom kole AS Trenčín

Na archívnej snímke futbalista Jakub Paur. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

7. kolo skupiny o titul



FC DAC 1904 Dunajská Streda - AS Trenčín 0:3 (0:2)



Góly: 28. Paur, 33. Mance, 90.+4 Čatakovič. Rozhodovali: Hrčka – Weiss, Ádám, ŽK: Huk, Divkovič – Šulek, Ubbink, Paur, Šemrinec, Čögley, 8886 divákov.



zostavy a striedania:



Dunajská Streda: Macej – Huk, Šatka, Záhumenský (46. Herc) – Živkovič, Ljubičič, Simon (79. Mervo), Davis – Bayo, Vida (59. Divkovič)



Trenčín: Šemrinec – Čögley, Šulek, Kleščík, Skovajsa – El Mahdioui – Ubbink, Paur (88. Van Arnhem) – Gong (71. Beridze), Mance (80. Čatakovič), Azango

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dunajská Streda 28. apríla (TASR) - V tradične veľmi dobrej atmosfére patrilo úvodných desať minút domácim futbalistom. Prvú veľkú šancu mal v 6. minúte dunajskostredský útočník Bayo, no sám zoči-voči hosťujúcemu brankárovi Šemrincovi zaváhal. Postupom času hra upadala do priemeru. V 28. minúte udreli hostia, keď presný center El Mahdiouiho zakončil hlavou presne Jakub Paur a poslal Trenčín do vedenia. Domácich inkasovaný gól zaskočil a hostia o päť minút skórovali aj druhýkrát. Desley Ubbink vysunul do čistej šance Antonia Manceho a ten sám pred brankárom Patrik Macejom nezaváhal a strelil svoj 10. gól v prebiehajúcej sezóne Fortuna ligy. Domáci hráči mali do konca polčasu dve príležitosti na strelenie kontaktného gólu. V 43. minúte najskôr Zsolt Kalmár z 25 metrov delovkou opečiatkoval iba brvno Šemrincovej bránky a v nadstavenom čase prvého dejstva kapitán domácich Marin Ljubičič z bezprostrednej blízkosti hlavičkoval iba do trenčianskeho brankára.Domáci začali aktívne aj druhý polčas. Veľkú príležitosť mal v 54. minúte opäť Ljubičič, no jeho strelu zblízka vyrazil Šemrinec na roh. V ďalšom priebehu zápasu sa hra vyrovnala, hralo sa v dobrom tempe. Zápas bol pre divákov zaujímavý aj napriek tomu, že mužstvá si dlhé minúty čistú streleckú príležitosť nevypracovali. V poslednej minúte nadstaveného času sa uvoľnil v domácej šestnástke striedajúci Hamza Čatakovič a uzavrel skóre na 0:3.