Daimler chce zmeniť štruktúru koncernu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 16. októbra (TASR) - Daimler uviedol, že plánuje novú štruktúru koncernu. V jej rámci by sa divízia osobných áut Mercedes-Benz a divízia nákladných áut a autobusov stali právne nezávislými subjektmi pod strechou Daimleru.Zmeny by podľa Daimleru dali jednotlivým divíziám väčšiu podnikateľskú flexibilitu, aby mohli reagovať na prudko sa meniace prostredie na trhu. Koncern však upozornil, že neplánuje zbaviť sa divízií a že novú štruktúru ešte musí odobriť top manažment a rada riaditeľov. Najskoršie by mohlo dôjsť k schváleniu novej stratégie na valnom zhromaždení akcionárov v roku 2019.Podľa plánu by sa koncern transformoval na holdingovú spoločnosť s tromi divíziami - Mercedes-Benz Cars & Vans, Daimler Trucks & Buses plus divízia finančných služieb, ktorá je už teraz právne nezávislým subjektom.