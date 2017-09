Daimler investuje do rozšírenia závodu v Alabame miliardu dolárov

Sídlo nemeckého koncernu DaimlerChrysler v Stuttgarte Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Detroit 21. septembra (TASR) - Nemecká automobilka Daimler plánuje rozšíriť závod v americkom štáte Alabama, pričom investícia by mala dosiahnuť okolo 1 miliardy USD (839,98 milióna eur). Rozšírený závod by mal vyrábať batérie a elektrické športovo-úžitkové vozidlá (SUV).Ako uviedli zdroje blízke plánom spoločnosti, výroba elektrických SUV sa má spustiť začiatkom budúcej dekády a investícia by mala vytvoriť 600 nových pracovných miest. Zdroje zároveň dodali, že nové SUV sa bude predávať pod značkou Mercedes-Benz EQ.Daimler je tak ďalšou zo zahraničných automobiliek, ktoré reagujú na požiadavky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten na firmy tlačí, aby obmedzili dovoz a radšej vytvorili v USA nové pracovné miesta.Nemecká automobilka BMW v júni oznámila, že rozšíri svoj závod v Južnej Karolíne, kde vznikne ďalších 1000 pracovných miest. Japonské Toyota a Mazda v auguste informovali, že v USA postavia nový závod, ktorý bude ročne vyrábať do 300.000 vozidiel. Zamestnať by sa tam malo okolo 4000 ľudí. Ďalšia japonská spoločnosť Honda tento týždeň oznámila, že plánuje zvýšiť produkciu vo svojom závode v štáte Ohio a švédska automobilka Volvo Cars uviedla, že svoj závod v Južnej Karolíne, ktorý je momentálne vo výstavbe, bude mať namiesto pôvodne plánovanej jednej dve výrobné linky. Investíciu v pôvodnej výške 500 miliónov USD tak zdvojnásobila na 1 miliardu USD.