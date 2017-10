Daimler zvolá do servisu vyše milión áut pre problém s airbagmi

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín/Washington 17. októbra (TASR) - Nemecká automobilka Daimler zvolá po celom svete do servisov viac než milión osobných a športovo-úžitkových áut Mercedes-Benz. Dôvodom sú možné problémy s airbagmi, konkrétne ich prípadná nečakaná aktivácia.Ako automobilka oznámila v pondelok (16.10.), zvolanie z preventívnych dôvodov sa dotkne približne 495.000 áut v Spojených štátoch, ďalších okolo 400.000 v Británii, 76.000 v Kanade a niekoľko stotisíc vozidiel na domácom nemeckom trhu. Presnejší údaj o počte celosvetovo zvolávaných áut spoločnosť nezverejnila.Podľa hovorkyne firmy Mercedes-Benz v USA došloNedošlo však k žiadnemu úmrtiu a navyše, tento prípad nemá nič spoločné s rozsiahlym zvolávaním áut do servisov pre problémy s airbagmi od japonskej firmy Takata. V tomto prípade môže dôjsť k nečakanému výbuchu airbagu, v dôsledku čoho sa do priestoru vozidla vymrští množstvo plastových a kovových úlomkov.