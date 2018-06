Daimleru pre nelegálny softvér hrozí pokuta 3,75 miliardy eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín/Frankfurt nad Mohanom 2. júna (TASR) - Nemecký minister dopravy Andreas Scheuer v rámci vyšetrovania manipulácie s emisiami pohrozil koncernu Daimler pokutou 3,75 miliardy eur.Ako sa na nemecký časopis Spiegel odvoláva agentúra Reuters, minister sa v pondelok 28. mája za zatvorenými dverami rozprával so šéfom Daimleru Dieterom Zetschem o počte vanov a osobných vozidiel značky Mercedes, ktoré bude možné opraviť. Stalo sa tak po tom, čo regulačný úrad odhalil nelegálny softvér v jednom z modelov.Spiegel bez odvolania sa na konkrétne zdroje uviedol, že Scheuer vyjadril obavy, že softvér sa môže nachádzať až v 750.000 vozidlách Mercedesu. Ministerstvo by mohlo uložiť pokutu do výšky 5000 eur za každé vozidlo.Hovorca ministerstva pre agentúru Reuters uviedol, že s koncernom rokovali o riešení vysoko komplexných technických otázok súvisiacich s emisiami dieselových áut. Podľa neho sa Scheuer a Zetsche po pondelkovom stretnutí dohodli na konkrétnych krokoch.Spolkový úrad pre cestnú dopravu (KBA) v máji nariadil Mercedesu zvolať vany Vito s 1,6-litrovým dieselovým motorom, keď zistil existenciu nelegálneho softvéru. Daimler sa chce odvolať voči rozhodnutiu KBA, ktorý jeho softvér označil za nelegálny, a ak to bude potrebné, napadne ho aj súdnou cestou. Zároveň však deklaroval ochotu plne spolupracovať.Podľa Spiegelu úrad odhalil dôkazy, že nelegálny softvér sa nachádza aj v Mercedesoch triedy C. To by znamenalo, že výrobca bude musieť zvolať ďalších 80.000 vozidiel.Hovorca Daimleru sa odmietol vyjadriť s tým, že povaha rokovaní s ministerstvom dopravy má dôvernú povahu. KBA sa taktiež odmietol vyjadriť.