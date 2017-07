Dallas angažoval Radulova, zmluva na 5 rokov znie na 31,25 milióna USD

Na archívnej snímke hráč CSKA Moskva Alexander Radulov sa raduje z gólu na 1:1 počas štvrtého stretnutia 1. kola play off KHL HC Slovan Bratislava - CSKA Moskva 27. februára 2016 v Bratislave. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Dallas 3. júla (TASR) - Alexander Radulov sa nateraz do Ruska nevráti a naďalej bude pôsobiť v zámorskej Národnej hokejovej lige (NHL). Elitného útočníka angažoval v pondelok klub Dallas Stars. Podľa portálu kanadskej televízie TSN sa obe strany dohodli na podmienkach zmluvy na päť rokov, ktorá znie na 31,25 milióna dolárov.Radulov sa vlani po štvorročnej pauze rozhodol pre návrat do NHL, kde sa dohodol na kontrakte na jednu sezónu s Montrealom. Svojimi výkonmi patril medzi ofenzívne opory Canadiens, keď v 76 zápasoch dosiahol 18 gólov a 36 asistencií.V NHL debutoval v ročníku 2006/2007 za Nashville Predators, po dvoch sezónach sa vrátil naspäť do vlasti. Počas ôsmich sezón v KHL odohral za Salavat Julajev Ufa a CSKA Moskva takmer 400 zápasov. V sezóne 2011/2012 nakrátko vypomohol Nashvillu v závere základnej časti, ďalšie štyri roky bol v Rusku. V Montreale za uplynulú sezónu zarobil 5,75 milióna dolárov.