Ďaloga rozviazal zmluvu s Červenou hviezdou Kchun-lun, mieri do Sparty

Na archívnej snímke Marek Ďaloga. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Peking 30. decembra (TASR) - Slovenský hokejový reprezentant Marek Ďaloga rozviazal zmluvu s čínskym účastníkom KHL Červenou hviezdou Kchun-lun. Podľa agentúry R-Sport by mal 28-ročný obranca v kariére pokračovať v Sparte Praha, vedenie českého klubu zatiaľ jeho príchod nepotvrdilo.Ďaloga prišiel do Kchun-lunu pred sezónou zo Slovana Bratislava. Väčšinu ročníka nastupoval v tretej obrannej dvojici, pričom v 34 štartoch v drese Červenej hviezdy získal tri body za gól a dve asistencie. Účastník troch svetových šampionátov by sa vrátil do dobre známeho prostredia, za Spartu hral už v sezóne 2014/2015. V pražskom tíme patril vtedy medzi kľúčových obrancov, vrátane play off zaň odohral 58 zápasov so ziskom 25 bodov (6+19). Slovenský reprezentant v minulosti pôsobil aj v materskom Zvolene, Pardubiciach či Ak Bars Kazaň.Jeho príchod by mohol pomôcť Sparte vylepšiť zatiaľ nie príliš vydarenú sezónu, v ktorej klub bojuje o postup do play off. Pražania v uplynulých týždňoch angažovali aj skúseného zadáka Zbyňka Michálka a prostredníctvom výmien získali útočníka Richarda Jarůška a slovenského brankára Jána Laca.