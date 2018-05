Ďalogu tesná prehra so Švédmi mrzí: Pokašľal som to

Slovenský hokejista Marek Ďaloga prekonáva švédskeho brankára Magnusa Hellberga a v oslabení znižuje na 2:3 počas zápasu základnej A - skupiny Švédsko - Slovensko na 82. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v dánskej metropole Kodaň v sobotu 12. mája 2018. Foto: TASR - Martin Baumann Slovenský hokejista Marek Ďaloga prekonáva švédskeho brankára Magnusa Hellberga a v oslabení znižuje na 2:3 počas zápasu základnej A - skupiny Švédsko - Slovensko na 82. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v dánskej metropole Kodaň v sobotu 12. mája 2018. Foto: TASR - Martin Baumann

Kodaň 12. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti boli vo svojom piatom zápase blízko k prekvapeniu. S favoritom so Švédska držali krok, no v predĺžení im víťazstvo ušlo. Podľa obrancu Mareka Ďalogu sa pod dobrý výkon Slovákov podpísalo to, že na súpera použili jeho zbrane.V prvej tretine mali jasnú streleckú prevahu Švédi (21:8), no potom sa táto štatistka prevážila na stranu Slovenska (20:12). "Snažili sme sa hrať to, čo hrajú Švédi. Teda byť čo najviac u nich v pásme a napádať ich. Mali sme dosť šancí, škoda, že sme nedali viac gólov," povedal po zápase slovenský obranca.Ďaloga strelil v druhej tretine gól na 2:3 v oslabení, neskôr mal aj ďalšie šance. V zápase zaujal svojimi ofenzívnymi výpadmi. "Predtým som si to nemohol dovoliť, boli to iné zápasy. Pri góle ma dobre videl Laco Nagy, tak mi to pustil. Neviem, či to tak chcel, ale spravil to dobre."Po góle sa zrazil s rozhodcom, obaja spadli na zem a Ďaloga s úsmevom potľapkal arbitra po helme. "Aj som mu niečo povedal, ale nerozumel mi."Výkon Slovákov proti Švédom bol úplne iný ako v príprave pred MS, keď na ich ľade prehrali na začiatku apríla 3:6 a 1:7. "My sme vedeli, že tie zápasy, ktoré sme hrali vo Švédsku, musíme hrať inak. Tam si nás vodili ako medvede. Teraz sme sa dobre pripravili."Duel napokon rozhodlo predĺženie, v ktorom favorit udrel v presilovke. Na trestnej lavici sedel práve Ďaloga: "Musím si to celé pozrieť na videu, ale pokašľal som to, lebo sme vtedy dostali gól. No nezdalo sa mi, že by som ho potiahol. Videl, že idem za ním, tak sa natlačil predo mňa, nemyslím si, že som ho zahákoval," okomentoval situáciu pred vylúčením.Šanca Slovákov na štvrťfinále stále žije, ale musia bodovať aj v ďalších zápasoch. Je pozitívne, že ich kvalita hry má stúpajúcu krivku. "Pokazili sme začiatok s Čechmi, to sa na nás podpísali v zápase so Švajčiarskom. V ďalších sme museli vyhrať, nebolo to psychicky jednoduché. Proti Švédom sme mohli len prekvapiť, myslím, že sa nám to celkom podarilo," poznamenal Ďaloga. Recept na úspechy v ďalších dvoch zápasoch proti Rusku a Bielorusku slovenský obranca pozná: "Musíme nastúpiť hneď naplno. Máme výpadky, ako keby sme hrali to, čo treba, len v určitých častiach zápasu."