Ďalší Agfanci nedostali v Nemecku azyl, deportovali aj túto skupinu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kábul 24. januára (TASR) - Dovedna 26 Afgancov vrátili dnes letecky z Nemecka do Kábulu. Išlo už o druhú deportáciu skupiny neúspešných žiadateľov o azyl z Afganistanu realizovanú v súvislosti s októbrovou dohodou medzi Berlínom a Kábulom.Afgancov odviedli ešte v pondelok ráno náhle z ich nemeckých príbytkov a dnes ich z letiska vo Frankfurte nad Mohanom deportovali do Kábulu v sprievode nemeckých policajtov. Medzi deportovanými sú prevažne mladí muži. Viacerí z nich v Nemecku žili aj niekoľko rokov. Proti ich repatriácií protestovala ešte v pondelok večer podľa nemeckých médií na frankfurtskom letisku približne stovka ľudí, pričom tvrdila, že Afganistan nie je bezpečnou krajinou.Prvú skupinu, a síce 34 neúspešných afganských žiadateľov o azyl, deportovali z Nemecka už v polovici decembra.Afganské ministerstvo pre utečencov a repatriáciu ešte skôr informovalo, že dobrovoľne sa do svojej vlasti vrátilo vlani 10.000 Afgancov vrátane 3000, ktorí tam prišli z Nemecka.Väčšina Afgancov, ktorým v minulosti žiadosť o azyl zamietli, v Nemecku napriek tomu mohla zostať, keďže bezpečnostná situácia v ich vlasti bola nepriaznivá. Nemecký minister vnútra Thomas de Maiziere však v októbri uviedol, že pripravované deportácie majú Afgancom naznačiť, že Nemecko bude z ich rodnej krajiny prijímať len malú časť žiadateľov o azyl.De Maiziere vtedy zároveň vyhlásil, že nemeckí vojaci a policajti prispeli k tomu, aby bol Afganistan bezpečnejším, a Kábul tiež dostal rozsiahlu rozvojovú pomoc. Pripustil však, že bezpečnosť v Afganistane nie je na takej úrovni ako inde.Do Nemecka prišlo v roku 2015 spolu 890.000 migrantov, čo vyvolalo v tamojšej verejnosti rozsiahle obavy o vnútornú bezpečnosť krajiny, ako aj o integráciu týchto ľudí do spoločnosti. Prílev migrantov spôsobil tiež výrazný nárast v popularite krajne pravicovej euroskeptickej a protiimigračnej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD).