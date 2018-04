Ďalší odborári žiadajú úpravu platov vo verejnej správe

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 11. apríla (TASR) - Vláda by sa mala seriózne začať zaoberať odmeňovaním zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme. Vládny kabinet Petra Pellegriniho k tomu vyzýva Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry. Minulý týždeň na túto problematiku upozornila aj Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR.Podľa zväzu by mala nová právna úprava predstavovať skutočnú reformu v oblasti odmeňovania týchto zamestnancov.vyzýva vládu zväz.Vládu tiež žiada, aby bola prijatá taká úprava pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme, ktorá odstráni ich narastajúcu diskrimináciu vo vzťahu k štátnym zamestnancom, a to najmä v súvislosti s prijatím nového zákona o štátnej službe.upozornil zväz.Zároveň zväz podporuje zachovanie princípov kolektívneho vyjednávania o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa, ako aj o podnikových kolektívnych zmluvách, nakoľko je to základný nástroj činnosti odborov.avizoval zväz.Vládu k prijatiu úpravy tabuľkových platov minulý týždeň vyzvala aj KOZ SR. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v reakcii na kritiku odborov prisľúbil, že jeho kabinet predloží odborárom návrh do niekoľkých dní.skonštatoval Pellegrini.