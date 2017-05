Ďalší protikorupčný pochod bude 5. júna najmenej v dvoch mestách

Na snímke účastníci pochodu proti korupcii v Bratislave 18. apríla 2017. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 2. mája (TASR) – Ďalší protikorupčný pochod bude v pondelok 5. júna. Okrem Bratislavy sa uskutoční minimálne v jednom ďalšom slovenskom meste. Informovali o tom dnes jeho organizátori – stredoškoláci David Straka a Karolína Farská spolu so študentmi Univerzity Komenského Tomášom Popovičom a Robertom Martinom Hudecom.Okrem protestného pochodu študenti rozbiehajú aj petíciu pre Národnú radu SR, pod ktorú chcú získať potrebných 100.000 podpisov. S ich zberom začnú už tento víkend v centre Bratislavy.Na prvý protikorupčný pochod prišli 18. apríla do Bratislavy tisícky ľudí. Organizátori sa rozhodli pre usporiadanie ďalšieho, nakoľko v nimi stanovenej lehote dvoch týždňov neboli splnené ich personálne požiadavky - vo funkciách neskončili minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD), policajný prezident Tibor Gašpar a špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, ozrejmil Straka.Študenti sa podľa neho nedočkali ani toho, aby niekto z trojice s nimi komunikoval.povedal Straka počas brífingu pred sídlom Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí.Farská vysvetlila, že okrem Bratislavy by sa mal protikorupčný pochod uskutočniť na východe Slovenska – v Košiciach alebo v Prešove, a organizátori zvažujú podľa jej slov aj Žilinu a ďalšie mesto v strede Slovenska.vysvetlila študentka.Stredoškolákom s organizáciou protestnej akcie aj petície pomôžu vysokoškoláci. Študent Právnickej fakulty UK Tomáš Popovič priblížil, že v petícii navrhnú Národnej rade SR, aby zvolala schôdzu, ktorej výsledkom by malo byť nevyslovenie dôvery ministrovi vnútra Kaliňákovi. Mladí ľudia očakávajú, že nový šéf rezortu vnútra vymení policajného prezidenta.V ďalšom bode potom petícia navrhne poslancom zmenu príslušných zákonov v takom duchu, aby bolo možné v odôvodnených prípadoch odvolať špeciálneho prokurátora.uviedol Popovič.vysvetlil.Mladí ľudia opäť odmietli napojenie na politiku.zdôraznil Straka.Organizátori prvého Veľkého protikorupčného protestu žiadali dôkladné vyšetrenie káuz "Bašternák" a "Gorila", odchod ministra vnútra Roberta Kaliňáka a prezidenta Policajného zboru SR Tibora Gašpara a tiež odstúpenie špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a pokračovanie vo vyšetrovaniach a súdnych konaniach ohľadom všetkých Vladimírom Mečiarom amnestovaných skutkov.Premiér Robert Fico (Smer-SD) počas uplynulého víkendu vyhlásil, že minister Kaliňák a policajný prezident Gašpar majú jeho plnú dôveru. Zároveň uviedol, že téme korupcie venuje primeranú pozornosť a jeho vláda robí, čo môže. Odmieta vytváranie dojmu, že všetci ministri sú zlí. Tvrdí, že ak uvidí pri ktoromkoľvek z nich pochybenie, bude konať.V reakcii na nedávny Veľký protikorupčný pochod organizovaný stredoškolákmi, ktorý priviedol do ulíc niekoľko tisíc ľudí, Fico uviedol, že korupcia je téma, ktorá hýbe Slovenskom. Zopakoval, že rešpektuje právo ľudí zhromažďovať sa. Zároveň poukázal na kroky proti korupcii, spomenul prípravu zákona o oznamovateľoch korupcie aj vládou schválené opatrenia na boj s daňovými únikmi. Fico zároveň odmietol, že by niekto kládol prekážky vyšetrovateľom, prokurátorom a sudcom pri vyšetrovaní napríklad kauzy Gorila.