Ďalší rast ťažby v USA znížil ceny ropy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 29. mája (TASR) - Ceny ropy zaznamenali na začiatku tohto týždňa mierny pokles, keďže pokračujúca ťažba v USA podkopáva úsilie Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) o stabilizáciu situácie na trhu. Obchodovanie budú dnes ovplyvňovať aj štátne sviatky na viacerých veľkých trhoch, štátny sviatok majú v USA, Číne aj Británii.V úsilí zmierniť prebytky ropy na trhoch a podporiť tak ceny OPEC a niektorí ďalší producenti mimo ropného kartelu minulý týždeň schválili predĺženie súčasných ťažobných limitov o deväť mesiacov. To znamená do konca marca 2018, keďže pôvodne mala dohoda o obmedzení produkcie platiť do konca júna tohto roka. Naďalej sa to však nevzťahuje na Nigériu a Líbyu.Trhy ale čakali výraznejší zásah OPEC do produkcie a navyše, počet ropných vrtov v Spojených štátoch minulý týždeň opäť vzrástol, čo signalizuje ďalšie zvyšovanie ťažby. Podľa spoločnosti Baker Hughes sa počet aktívnych ropných vrtov v USA zvýšil o dva na 722. To znamená zvýšenie ich počtu už 19. týždeň po sebe. Výsledkom je najvyšší počet aktívnych vrtov od apríla 2015 a zároveň najdlhšie obdobie ich nepretržitého zvyšovania od začatia evidovania príslušných údajov.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli klesla do 7.26 h SELČ o 13 centov na 52,02 USD (46,46 eura) za barel (159 litrov). Cena americkej ľahkej ropy WTI sa znížila o 16 centov na 49,64 USD za barel.