Ďalšia banskobystrická škôlka je už v rukách stavebníka

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 2. novembra (TASR) - Napriek počiatočným problémom s vysúťaženým dodávateľom stavebných prác, začína mesto pod Urpínom v týchto dňoch s rekonštrukciou 30-ročnej Materskej školy (MŠ) Radvanská 28. Vďaka získaným nenávratným finančným prostriedkom (NFP) z Operačného programu Kvalita životného prostredia, investuje banskobystrická samospráva do jej komplexnej obnovy po verejnom obstarávaní zhruba 876.500 eur. Ďalších 100.000 eur pôjde z mestského rozpočtu na skvalitnenie a opravy vnútorných priestorov. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Zdenka Marhefková.Zastaranú MŠ na sídlisku Radvaň tvoria štyri pavilóny so spojovacími chodbami a navštevuje ju asi 130 detí, ktoré sú rozdelené do šiestich tried.konštatoval primátor Ján Nosko.Projekt rekonštrukcie tejto škôlky sa zameria na zateplenie objektu, výmenu okien, dverí, osvetlenia, komplexnú obnovu vykurovacieho systému, ako aj systému distribúcie teplej vody či inštaláciu inteligentného systému núteného vetrania. Uzatvorením terasy vznikne nový vnútorný priestor. Počíta sa tiež s vybudovaním bezbariérových vstupov do pavilónov s ochranným zábradlím či zabudovaním vonkajších žalúzií zabraňujúcich ochladzovaniu a prehrievaniu priestorov.doplnil Nosko.Spolu s MŠ Tatranská a MŠ Na Lúčkach radvanská MŠ tvorí trojicu škôlok, na ktoré mesto získalo v závere minulého roka NFP vo výške viac ako 3.000.000 eur. V týchto dňoch mesto do predčasného užívania uviedlo MŠ Na Lúčkach, do ktorej sa škôlkari vrátia 6. novembra.