Ďalšia globálna recesia môže prísť už v roku 2019

Londýn 7. októbra (TASR) - Bruce Richards, šéf spoločnosti Marathon Asset Management, sa pripravuje na ďalšiu globálnu recesiu, ktorá podľa jeho odhadu, môže prísť už za menej ako dva roky.Generálny riaditeľ hedžového fondu preto plánuje nový fond, aby využil všetky možnosti, ktoré vytvorí ďalší pokles globálnej ekonomiky. Je možné, že preň začne získavať kapitál už v druhej polovici roka 2018.spýtal sa Richards na konferencii Legends 4 Legends v Amsterdame minulý týždeň. A zároveň aj odpovedal, že podľa jeho názoru k novej kríze svetového hospodárstva v tomto ani v budúcom roku ešte nedôjde, ale možno v roku 2019.Americké akcie sú aktuálne na rekordných úrovniach a miera podnikových bankrotov klesá. To vyvoláva obavy, že niektoré, najmä vyspelé krajiny, vytvárajú bubliny aktív, ktoré by mohli zhatiť hospodársky rast.Richards pritom poukázal na fakt, že index Standard & Poor's 500 sa krátko pred vypuknutím finančnej krízy v roku 2008 tiež vyšplhal na historické maximá. A JPMorgan Chase & Co zase uviedla, že očakáva spomalenie rastu ekonomík USA, Japonska, Číny a Nemecka.povedal Richards.Domnieva sa, že nová hospodárska kríza bude miernejšia ako pred desiatimi rokmi. Ale približne 15 % korporátneho dlhu v USA s najnižším investičným ratingom sa v dôsledku recesie prepadne do neinvestičného pásma. To prinesie správcom aktív, povedal Richards.