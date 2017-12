Ďalšia obeť vo Vysokých Tatrách. O život prišiel český turista

Ďalšia obeť vo Vysokých Tatrách Foto: Teraz.sk/HZS Foto: Teraz.sk/HZS

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vysoké Tatry 26. decembra (TASR) - Zrejme nevhodné poveternostné podmienky na horách si vyžiadali ďalšiu ľudskú obeť. Z Horskej záchrannej služby (HZS) informovali, že v utorok v dopoludňajších hodinách oznámili náhodní turisti nález nehybného tela muža vo Veľkej Studenej doline pod Kráľovským žľabom vo Vysokých Tatrách.Na miesto okamžite smerovali záchranári HZS, ktorí sa v tom čase nachádzali v teréne a súčasne bola vyslaná aj pozemná skupina HZS zo Starého Smokovca.informovali horskí záchranári s tým, že telesné pozostatky muža transportovali do Starého Smokovca a odovzdali príslušníkom Policajného zboru SR a obhliadajúcemu lekárovi.Okrem toho horskí záchranári pomáhali aj ďalším zraneným ľuďom.uviedla HZS na svojej internetovej stránke. O súčinnosť bola požiadaná aj posádka Vrtuľníkovej záchrannej a zdravotnej služby Air Transport Europe (VZZS ATE), ktorá zásah vykonala samostatne a zranená žena bola letecky transportovaná do nemocnice v Poprade.Krátko na to bol horským záchranárom nahlásený pád muža opäť v Malej Studenej doline. Slovenský turista sa počas výstupu dolinou rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch pošmykol na zľadovatenom povrchu. Pádom si spôsobil otvorenú zlomeninu dolnej končatiny a pravdepodobne ďalšie vnútorné poranenia. O súčinnosť bola opätovne požiadaná posádka VZZS ATE z Popradu, ktorá sa pre zhoršené poveternostné podmienky musela krátko po vzlete vrátiť na svoju základňu.Následne záchranári HZS požiadali o súčinnosť poľských leteckých záchranárov. Tým sa podarilo zo severnej strany priletieť do Starého Smokovca, kde z heliportu vyzdvihli záchranára HZS a smerovali k zranenému. Pre silnejúci vietor sa im už však nepodarilo doletieť na miesto pádu a vrtuľník aj so záchranármi HZS sa tak musel vrátiť do Starého Smokovca. Do doliny už smerovala pozemná skupina HZS a chatár z Téryho chaty. Turistovi poskytli neodkladné zdravotné ošetrenie a pozemne ho transportovali do Starého Smokovca, kde ho odovzdali posádke rýchlej lekárskej pomoci.Takmer súčasne s oznámením z Veľkej Studenej doliny bol na tiesňovú linku HZS nahlásený ďalší úraz turistky poľskej národnosti, ktorá sa pošmykla na zľadovatenom chodníku vedúcom na Slavkovský štít. Pri páde podľa HZS utrpela viaceré poranenia v oblasti tváre a bola v šoku. O súčinnosť horskí záchranári znova požiadali VZZS ATE, ktorá zásah vykonala samostatne a zranenú ženu letecky transportovala do nemocnice v Poprade.Vysoké Tatry si za posledné dva dni vyžiadali dohromady už štyri ľudské životy a niekoľko zranených turistov. V pondelok (25.12.) zahynuli v Tatrách dve ženy, v utorok ráno mladý poľský turista, HZS preto opätovne upozorňuje návštevníkov, že v horách sú aktuálne veľmi nepriaznivé podmienky, ktoré predstavujú zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a skialpinizmus. Terén je po oteplení a následnom poklese teplôt zľadovatený.uzatvárajú horskí záchranári.