Ďalšia prehra Slovana: Belasí vyšli naprázdno aj na ľade CSKA Moskva

CSKA Moskva - Slovan Bratislava 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Góly: 8. Ljubimov (Andronov, Telegin), 26. Ničuškin (Petrov), 60. Telegin - 4. Hrnka (Smoleňák), 45. Després (Kašpar, Řepík). Rozhodovali: Cyplakov, Ibatulin - Palei, Ponamarenko, vylúčení: 3:5, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 3077 divákov.



CSKA Moskva: Johansson – Robinson, Kiselevič, Naumenkov, Nesterov, Pašnin, Sergejev, Ožiganov – Platt, Scott, Grigorenko – Šumakov, Šalunov, Kaprizov – Petrov, Popov, Ničuškin – Ljubimov, Andronov, Telegin

Slovan Bratislava: Mazanec - Meszároš, Després, Taimi, Švarný, Voráček, Ebert, Bačik - Řepík, Genoway, Kašpar - Šťastný, Mikúš, Skalický - Buchtele, Hrnka, Smoleňák – Hlinka, Sádecký, Šerbatov

Moskva 25. septembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v pondelňajšom zápase KHL na ľade CSKA Moskva tesne 3:2 a sériu bez bodu natiahli na tri zápasy. Zverenci trénera Miloša Říhu tak s 12 bodmi okupujú predposlednú priečku v tabuľke Západnej konferencie."Belasí" sa ujali vedenia už v 4. minúte, keď Hrnka využil presilovku, no v ďalšom priebehu ťahali za kratší koniec. Vo 8. min vyrovnal Ljubimov a v 26. poslal domácich do vedenia Ničuškin. O vyrovnanie sa postaral v 45. minúte Després, no obrovská chyba Eberta pár sekúnd pred koncom pripravila hostí o body. Rozhodol Telegin. Slovan zachránili od vyššej prehry štyri žŕdky a neuznaný gól súpera.Bratislavský klub teraz čaká šesťzápasová séria na domácom ľade, odštartuje ju v stredu 27. septembra o 19.00 h s Viťazom Podolsk.Po prvej tretine ukazovala svetelná tabuľa skóre 1:1, no to príliš neodzrkadľovalo dianie na ľade. Slovan mohol po 20 minútach prehrávať vysokým skóre, no rozhodcovia domácim neuznali jeden gól, Mazanca trikrát zachránila žŕdka a niekoľkými výbornými zákrokmi zneškodnil ďalšie veľké možnosti CSKA. Konštrukcia "belasej" bránky zazvonila prvýkrát už po niekoľkých sekundách po strele Telegina. Následne išli na trestnú Grigorenko a Petrov a Slovan využil dohrávanú presilovku o jedného hráča. Hrnkova strela spomedzi kruhov ešte Johanssona neprekonala, ale na jeho bekhendovú dorážku už nemal nárok - 0:1. Potom si zahrali presilovku aj domáci. Rozhodcovia najprv neuznali Kiselevičov gól pre Plattovo postavenie v bránkovisku a Šalunovova strela opäť iba opečiatkovala pravú žŕdku. V 8. minúte ale už Mazanec kapituloval. Telegin prihral spoza bránky voľnému Ljubimovovi a ten nemal problém doraziť puk do siete - 1:1. CSKA nepovolilo v tlaku, no jeho ďalšiu akciu v 12. min zastavila znovu žŕdka. Slovan sa po dlhých minútach vymanil zo zovretia a v druhej polovici tretiny si vypracoval šance, ale bez úspechu. Navyše, v závere sa musel brániť pri vylúčení Šerbatova.CSKA mohlo ísť do vedenia v 23. minúte opäť po akcii Telegina s Ljubimovom, druhý menovaný však tentokrát napálil len do Mazanca. Slovan si vypracoval tutovku v 26. minúte, keď po pravej strane prenikol do pásma Řepík, zadovkou našiel pred bránkou Kašpara, ale ten v obrovskej šanci nezakončil dobre. Trest prišiel už o niekoľko sekúnd. Ničuškin ľahko prenikol do pásma, kľučkou sa zbavil Taimiho a zápästím poslal CSKA do vedenia - 2:1. Slovan v ďalších minútach zabrzdili vylúčenia Eberta a Šerbatova krátko po sebe. "Belasí" sa dostali na dlhšie pred Johansson až v 33. minúte, v početnej výhode mal ďalšie šance Kašpar, ale jeho strelecká nemohúcnosť pokračovala. Aj v druhej tretine mali viac z hry domáci hokejisti, ktorí po 40 minútach viedli na strely 30:16.Do tretej tretiny vstúpili hostia aktívne, no dlho im nevychádzala finálna prihrávka. V 45. minúte im to predsa vyšlo. Řepík zakombinoval s Kašparom, ktorý tentokrát zvolil namiesto strely prihrávku na ľavý kruh Desprésovi a ten trafil do odkrytej časti Johanssonovej bránky - 2:2. Moskovčania zovreli súpera na niekoľko minút pri dlhom avizovanom vylúčení Buchteleho a následnej presilovke, vypracovali si niekoľko šancí, ale hostia veľký tlak prežili. Aj v zostávajúcom priebehu tretej tretiny boli aktívnejší domáci hráči, ktorí sa neustále tlačili pred Mazanca a chceli rozhodnúť ešte v riadnom hracom čase. Hostia sa dostávali dopredu len sporadicky, tréner Říha stiahol hru na tri päťky, pričom za Taimiho naskakoval v obrane Bačik, a tie sa snažili najmä neinkasovať. V 55. minúte ich zachránila opäť žŕdka a poskakujúci puk vyhodil z bránkoviska Ebert. V závere však spravil obrovskú chybu Ebert, ktorý v útočnom pásme stratil puk, síce ho dobehol, no prihral ho rovno na hokejku Telegina a ten 12 sekúnd pred koncom blafákom rozhodol - 3:2.