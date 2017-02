Ďalšia schôdzka o prímerí v Sýrii by mala byť v polovici februára

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Astana 7. februára (TASR) - Najbližšie zasadnutie operatívnej skupiny pre prímerie v Sýrii sa v kazašskej Astane uskutoční v polovici februára, informoval dnes kazašsky minister zahraničných vecí Kajrat Abdrachmanov.Minister podľa agentúry Interfax spresnil, že oficiálne dátum ešte nebol stanovený, čaká sa na jeho potvrdenie garantmi prímeria v Sýrii, ktorými sú Irán, Rusko a Turecko. Následne kazašská strana pristúpi k príprave stretnutia, uviedol Abdrachmanov.Podľa ruských zdrojov je ďalšia schôdzka operatívnej skupiny expertov z Ruska, Iránu a Turecka naplánovaná na 15. a 16. februára. Stanislav Gadžimagomedov, vedúci ruskej delegácie na rokovaniach o stabilizácii prímeria v Sýrii, informoval, že tento termín je zatiaľ len predbežný a musia ho odobriť v Ankare i Teheráne.Prvá schôdzka operatívnej skupiny pre stabilizáciu prímeria v Sýrii sa na úrovni expertov konala v Astane v pondelok, a to za účasti Ruska, Turecka, Iránu, Jordánska a OSN. Táto skupina bola vytvorená na základe dohody dosiahnutej v rámci medzinárodnej schôdzky o Sýrii, ktorá sa v Astane konala 23. a 24. januára.Zúčastnené delegácie v pondelok v Astane zopakovali svoju pripravenosť naďalej spolupracovať v záujme úplnej implementácie dohody o prímerí v Sýrii. Diskutovali aj ok obyvateľom Sýrie, informoval dnes Interfax.Januárová schôdzka bola prvým priamym rokovaním zástupcov sýrskej vlády a opozície od roku 2011, keď v Sýrii vypukol ozbrojený konflikt. Hlavným výsledkom tejto schôdzky bolo, že všetci účastníci potvrdili odhodlanie dodržiavať prímerie, ktoré bolo dohodnuté 29. decembra 2016, a schválili mechanizmus na kontrolu jeho dodržiavania, do ktorého sa zapoja aj garanti prímeria: Irán, Rusko a Turecko.Osobitný vyslanec generálneho tajomníka OSN pre urovnanie konfliktu v Sýrii Staffan de Mistura predtým informoval, že ďalšie kolo rokovaní medzi predstaviteľmi sýrskeho režimu a protivládnej opozície, ktoré sa malo konať začiatkom februára v Ženeve, sa uskutoční 20. februára.