Ďalšia tragédia v Česku: Bystroň spáchal samovraždu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Futbalista Viktorie Plzeň David Bystroň a hráč FC Barcelony Lionel Messi bojujú o loptu počas zápasu H-skupiny Ligy majstrov 1. novembra 2011 v Prahe. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 20. mája (TASR) - Bývalý český futbalista David Bystroň spáchal samovraždu. Udialo sa tak necelý mesiac po tom, ako si siahol na život ďalší ex-plzenský hráč František Rajtoral. Podľa informácií portálu idnes.cz sa Bystroň rovnako ako Rajtoral obesil.Tridsaťštyriročný bývalý stopér sa obesil v pivnici svojho domu a po sebe zanechal list na rozlúčku. Odchovanec Baníka Ostrava odohral za materský klub 183 zápasov. V roku 2008 prestúpil do Bulharska, kde pôsobil v Levski Sofia. Odtiaľ odišiel na hosťovanie do Viktorie Plzeň. V Plzni získal majstrovský titul, oslávil triumf v Českom pohári a zahral si aj v Lige majstrov. Od roku 2014 si dve sezóny obliekal dres Sigmy Olomouc. Posledný rok bol vo Švajčiarsku, kde hral v nižších súťažiach. Ešte v nedeľu odohral za FC Buchs 77 minút.Jeho kariéra mala aj temnejšie stránky. V novembri 2011 po zápase Ligy majstrov mal pozitívny dopingový test na zakázanú látku metamfetamín, ktorá sa dostala do jeho tela užitím pervitínu alebo extázy. Dostal dištanc na dva roky a Plzeň s ním ukončila spoluprácu.