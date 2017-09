Ďalšia vlna sankcií za Krym, EÚ ich predĺžila do marca 2018

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 14. septembra (TASR) - Európska únia dnes o ďalších šesť mesiacov - do 15. marca 2018 - predĺžila sankcie voči desiatkam ruských občanov a organizácií, o ktorých sa predpokladá, že zohrávajú úlohu pri ohrozovaní stability a nezávislosti Ukrajiny. Oznámili to agentúry AP a DPA.Reštriktívne opatrenia vo forme zákazu vstupu na územie členského štátu EÚ či zmrazenia majetku sa teraz vzťahujú na 149 jednotlivcov a 38 organizácií. Podľa Rady EÚ sú odpoveďou naPo anexii polostrova Krym Ruskom v marci 2014 uvalila EÚ na Rusko sankcie v niekoľkých vlnách. Sankcie sa tiež týkajú niektorých sektorov ekonomiky Ruska; tieto zatiaľ platia do 31. januára 2018.