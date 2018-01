Ďalšie kolo rokovaní OSN o Sýrii bude 25. a 26. januára vo Viedni

Zasadnutie OSN, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 17. januára (TASR) - Osobitný vyslanec OSN pre Sýriu Staffan de Mistura v stredu oznámil, že predstaviteľov sýrskej vlády i opozície pozval na mimoriadne stretnutie, ktoré sa bude už na budúci týždeň konať v rakúskej metropole Viedeň. Stretnutie je naplánované na 25. a 26. januára, informovala agentúra Reuters.Nové kolo mierových rokovaní by sa malo zamerať na prípravu novej sýrskej ústavy. Obe delegácie by podľa vyhlásenia de Misturovho úradu mali "prísť do Viedne pripravené na vecný dialóg".Predošlé kolá sýrskych mierových rokovaní sa vo švajčiarskej Ženeve skončili bez pokroku, pripomenula agentúra DPA. Posledné ôsme decembrové kolo rozhovorov v Ženeve označil samotný de Mistura za premárnenú príležitosť, pričom priznal, že medzi vládnou a opozičnou sýrskou stranou neprebehli žiadne skutočné diskusie.Delegáciu sýrskej vlády obvinil, že si kládla podmienky, aby vôbec začala viesť diskusie so sýrskou opozíciou a napokon odmietla hovoriť o niečom inom ako o "terorizme".