Ďalšie obmedzenie dodávok elektriny do pásma Gazy vyvolá katastrofu

Gaza 12. júna (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas varovalo pred obnovením násilností, ak Izrael vyhovie palestínskemu prezidentovi Mahmúdovi Abbásovi a obmedzí dodávky elektriny do pásma Gazy, kde Hamas vládne.Dvojmiliónová populácia Gazy si musí v súčasnosti vystačiť iba so štyrmi hodinami dodávok elektriny denne. Abbás oznámil, že jeho vláda v Predjordánsku, v snahe zbaviť Hamas ako svojho politického súpera moci, prestane platiť Izraelu za dodávky elektriny do pásma Gazy.Toto vyjadrenie postavilo Izrael pred neľahkú voľbu, keďže si musí vybrať, či sa postaví na stranu Hamasu vo vnútropalestínskom spore alebo či bude riskovať humanitárnu krízu v zbedačenom pobrežnom pásme Gazy.Podľa denníka Haarec sa izraelská vláda rozhodla obmedziť dodávky elektriny do pásma Gazy. Nemenovaný izraelský predstaviteľ tlačovej agentúre AP potvrdil, že Izrael plánuje zredukovať množstvo elektriny dodávanej do pásma Gazy na tri hodiny denne. Súčasne hľadá medzinárodných darcov, ktorí by namiesto Abbásovej samosprávy financovali zvyšnú hodinu denne, sám ju však v žiadnom prípade platiť nebude.Hovorca Hamasu dnes povedal, že takéto rozhodnutie Izraela je "nebezpečné a katastrofické". Nie je pritom jasné, odkedy Izrael dodávky elektriny obmedzí.Po neúspešných pokusoch o zmierenie s Hamasom, ktorý vládne v pásme Gazy už desať rokov, sa Abbás pokúša v ostatných mesiacoch vyčerpať toto hnutie finančne v nádeji, že sa vzdá moci v Gaze. Najnovšie požiadal Izrael o obmedzenie dodávok elektriny o 40 percent. Podľa všetkého Izrael prijal kompromisné rozhodnutie - obmedziť dodávky o štvrtinu.