Damask je opäť pod kontrolou Asadových síl, prvýkrát od roku 2012

Budova sýrskeho parlamentu v Damasku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nálet na Abú Kamál si vyžiadali obete

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Damask 16. mája (TASR) - Damaská severovýchodná štvrť Kábún je teraz už úplne pod kontrolou sýrskej vlády, keďže bola splnená druhá a posledná časť dohody o prímerí v danej oblasti. Informoval o tom dnes damaský guvernér Bišr Sabbán.Stovky povstalcov a ich rodín v priebehu nedele a dneška opustili Kábún a smerovali do iných oblastí ovládaných protivládnymi silami. Týmto sa všetky časti metropoly Damask dostali prvýkrát od roku 2012 pod kontrolu síl sýrskeho prezidenta Bašára Asada.Evakuácia sa uskutočnila deň po tom, ako vládne sily a ich spojenci dobyli od povstalcov väčšinu spomínanej severovýchodnej štvrte. Povstalci boli v Kábúne prítomní štyri roky.Sýrska štátna tlačová agentúra SANA s odvolaním sa na dnešné vyjadrenie Sabbána napísala, že vojenské jednotky prečesávajú túto štvrť, aby mohli odstrániť výbušniny a pozemné míny.Nálet na sýrske mesto Abú Kamál ovládané militantnou organizáciou Islamský štát (IS), ktoré sa nachádza neďaleko hranice s Irakom, si vyžiadal dnes životy najmenej 20 civilistov. Informovali o tom sýrski aktivisti.Rôzne aktivistické skupiny obvinili z náletu na Abú Kamál v provincii Dajr az-Zaur koalíciu vedenú Spojenými štátmi, ktorá vedie vojnu proti IS. Koalícia poslala tlačovej agentúre AP e-mail, v ktorom uviedla, že nepodnikla nálet na uvedené mesto. Dodala však, že útočila pri západnom okraji dediny Akajrší na sýrsko-irackej hranici, kde bolo tiež hlásených približne desať obetí na životoch, a situáciu preveruje.Umar abú Lajlá z portálu aktivistov deirezzor24.net vyhlásil, že pri dnešnom leteckom útoku bolo v meste Abú Kamál zničených 15 domov. Obeťami sa stali civilisti vyhnaní bojmi z Iraku a Sýrie.Organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii uviedla, že zabitých civilistov je 23, ale tento počet pravdepodobne ešte stúpne. Riaditeľ SOHR Rámí Abdal Rahmán povedal, že zahynuli aj bojovníci IS.