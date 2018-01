Daň z poistenia nepríjemne prekvapila Slovenskú asociáciu poisťovní

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 12. januára (TASR) – Návrh zákona o dani z poistenia nepríjemne prekvapil Slovenskú asociáciu poisťovní (SLASPO), ktorá ho nepodporuje. Štát týmto spôsobom podľa členov SLASPO namiesto povzbudzovania k poisteniu ľudí trestá. Za nepriaznivú novinku považujú tiež rozšírenie dane aj na životné poistenie. Asociácia reagovala na novú daň z poistenia, ktorá by mala nahradiť 8-% odvod z neživotného poistenia.zdôraznila asociácia, pričom poistná daň podľa nich znamená, že akt zodpovednosti, akým je poistenie, sa zdaňuje podobne, ako sa zdaňuje spotrebnou daňouv podobe nákupu cigariet.Poisťovne argumentovali už proti zavedeniu 8-% odvodu z neživotného poistenia, ktorý bol napriek tomu schválený a podľa SLASPO spôsobil klientom aj poisťovniam veľa problémov. Návrh zákona o dani z poistenia v súčasnej podobe však podľa nich tieto problémy ešte prehlbuje.Poisťovací sektor očakával, že daň sa bude týkať iba neživotného poistenia, bude podľa možností jednotná a čo najmenej administratívne náročná.upozorňuje Jozefína Žáková, generálna riaditeľka SLASPO.priblížila asociácia. Podľa zverejneného návrhu je však pravdepodobné, že sa počíta s daňou, ktorú má zaplatiť poisťovňa, tvrdí SLASPO.Novou daňou, ktorá by mala nahradiť 8-% odvod z neživotného poistenia, by sa Ministerstvo financií (MF) SR malo zaoberať v tomto roku. Daň z poistenia využíva podľa Kažimíra väčšina členských štátov Európskej únie (EÚ) najmä preto, že poisťovacie služby sú v EÚ na základe smernice oslobodené od dane z pridanej hodnoty.Rezort financií sa podľa Kažimíra týmto opatrením snaží o daňovú férovosť. Ministerstvo sa domnieva, že v dôsledku dane z poistenia by mohli klesnúť ceny poistiek v niektorých odvetviach neživotného poistenia.priblížil rezort financií s tým, že znížené sadzby tejto dane sa budú uplatňovať na tretinu objemu neživotného poistenia.