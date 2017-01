Daň za krutosť Jekaterinburgu: Nedorost s otrasom mozgu, Ďaloga dohral

Na snímke zranený Václav Nedorost (Slovan) v opatere lekárov v stredajšom zápase KHL HC Slovan Bratislava - Avtomobilist Jekaterinburg 11. januára 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 12. januára (TASR) - Český hokejový útočník Václav Nedorost má ťažký otras mozgu, no štvrtkové vyšetrenia nepotvrdili vážnejšie zranenia a je možné, že v prebiehajúcej sezóne ešte za Slovan Bratislava nastúpi. Slovenský zástupca v KHL však už do konca ročníka nemôže počítať s reprezentačným obrancom Marekom Ďalogom, ktorý má zlomenú ruku.povedal Nedorost pre denník Nový Čas.Tridsaťštyriročný český útočník sa zranil v stredajšom víťaznom zápase s Avtomobilistom Jekaterinburg (3:2 po predĺžení). V 56. minúte ho nešetrne zrazil na ľad Anatolij Golyšev. Nedorosta museli zafixovať a z klziska odniesť na nosidlách rovno do nemocnice. Autor otváracieho zásahu si vyslúžil trest na 5 minút a do konca zápasu.píše sa na facebookovom profile klubu.Obranca Marek Ďaloga utrpel v predĺžení po ďalšom tvrdom zákroku zlomeninu ruky a v tejto sezóne si už nezahrá.povedal tréner "belasých" Miloš Říha.