Dane a poplatky môžu Trenčania tento rok zaplatiť aj cez QR kód

QR kód, ilustračná snímka. Foto: Foto:

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 12. júna (TASR) – Platba dane z nehnuteľnosti a poplatky za komunálny a drobný stavebný odpad budú v Trenčíne v tomto roku jednoduchšie. Mesto ako správca dane zapracovalo do rozhodnutí aj QR kód, prostredníctvom ktorého je možné dane a poplatky zaplatiť.Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, rozhodnutia doručujú do domácností od 21. týždňa zamestnanci mestského úradu. Nezastihnutí občania si ich môžu vyzdvihnúť vo veľkej zasadačke mestského úradu, kde budú uložené od 13. do 15. júna v čase od 8.00 do 16.00 h. Po skončení vydávania zásielok sa mesto pokúsi nedoručené zásielky ešte odoslať prostredníctvom Slovenskej pošty.doplnila hovorkyňa.QR kód je dvojrozmerný čiarový kód, ktorý vyvinula japonská spoločnosť Denso-Wave v roku 1994. Skratka QR pochádza z anglického označenia Quick Response (rýchla reakcia), keďže kód je navrhnutý s ohľadom na rýchle dekódovanie. Princíp použitia spočíva v tom, že QR kód sa zosníma kamerou alebo fotoaparátom, a softvér dekóduje textovú informáciu obsiahnutú v kóde.