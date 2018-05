Dane priniesli vlani do rozpočtov v Česku 979,7 miliardy Kč

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 12. mája (TASR) - Dane priniesli vlani do českého štátneho rozpočtu, rozpočtov krajov a obcí 979,7 miliardy Kč (38,41 miliardy eur). V porovnaní s rokom 2016 bola suma vyššia o takmer 69 miliárd Kč. Uvádza to návrh štátneho záverečného účtu, ktorý vláda predložila Poslaneckej snemovni.Z celkovej vybranej sumy zostalo v štátnom rozpočte 689,4 miliardy Kč. Obce dostali 206,3 miliardy, kraje 64,4 miliardy, štátny fond dopravy 19,6 miliardy Kč.Najvýznamnejšou položkou v daňových príjmoch bola daň z pridanej hodnoty (DPH). Do rozpočtov priniesla 381 miliárd Kč.Podľa vlády vyšší výber DPH súvisí aj s novým opatrením, hlavne elektronickou evidenciou tržieb (EET). Ministerstvo financií odhaduje, že štátnemu rozpočtu priniesla EET 4,1 miliardy Kč a kontrolné hlásenia k DPH ďalších 4,2 miliardy Kč. Zníženie sadzieb DPH na stravovacie lístky pripravilo štátny rozpočet o 800 miliónov Kč.