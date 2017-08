Dáni i Švédi zatiaľ márne pátrajú po nezvestnej novinárke

Súkromnú dánska ponorka UC3, archívne foto Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Kodaň 16. augusta (TASR) - Ani rozšírenie pátrania po nezvestnej švédskej novinárke Kim Wallovej na morskú úžinu Öresund, nachádzajúcu sa medzi dánskym ostrovom Sjaelland a Škandinávskym polostrovom a spájajúcu Baltské more s prielivom Kattegat, neprinieslo očakávaný výsledok.Po 30-ročnej žene, ktorú naposledy videli vo štvrtok večer na palube o čosi neskôr zrejme zámerne potopenej súkromnej ponorky UC3 Nautilus Dána Petera Madsena (46), sa akoby zľahla zem.Nič na tom nemení ani skutočnosť, že sa do pátrania po nej dnes popri dánskych zložkách zapojili aj záchranári zo Švédska.Dánska prokuratúra však informovala o prekvalifikovaní obvinenia majiteľa ponorky z doterajšieho zabitia z nedbalosti na ťažké zabitie z nedbalosti. Ak by súd potvrdil jeho vinu, pri tomto trestnom čine mu hrozí až osem rokov za mrežami.Podľa mediálnych informácií sa prívlastok ťažké v prípade nedbalostného zabitia používa napríklad, ak motorista zapríčiní dopravnú nehodu so smrteľným následkom pod vplyvom alkoholu alebo drog.Madsen však akékoľvek podozrenia odmieta a so svojou právnou zástupkyňou už skôr oznámil, že sa zatiaľ ku kauze viac vyjadrovať nebudú.