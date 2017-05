Dáni nám v nedeľu na MS nepomohli, hrozba vypadnutia je stále reálna

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Kolín 15. mája (TASR) - Výsledok nedeľňajšieho zápasu Dánsko - Švédsko (2:4) nepotešil slovenských hokejistov, v kombinácii s drvivou prehrou 1:6 s USA im totiž opäť sťažil situáciu v boji o zotrvanie v elitnej kategórii MS. Ak Taliani v pondelok zdolajú v riadnom hracom čase Dánov, ktorí budú mať nevýhodu krátkej regenerácie, a Slováci vo svojom záverečnom skupinovom zápase so Švédskom (v utorok o 20.15) nezískajú ani bod, skončia zverenci Zdena Cígera v kolínskej A-skupine na siedmom mieste. Z neho by mohli zostúpiť v prípade, že by boli na tom horšie ako Bielorusi v parížskom "béčku".O poradí v A-skupine by rozhodla minitabuľka troch posledných, ktorí by mali zhodne štyri body. V tabuľke by vzniklo na základe bilancie vo vzájomných zápasoch poradie 6. Taliansko, 7. SR a 8. Dánsko. Dáni ale vypadnúť nemôžu, keďže v roku 2018 organizujú MS. O poschodie nižšie by tak klesol siedmy tím. "Čierneho Petra" by tak mali Slováci, ale do hry by tiež vstúpil paralelne hraný parížsky zápas Bielorusov s Nórmi. Podľa regúl v prípade, ak z jednej skupiny je ôsmy tím automaticky chránený, tak druhého zostupujúceho (prvým sú v B-skupine už naisto Slovinci) určí lepšia bilancia mužstiev na priečkach číslo 7 v oboch vetvách. Bielorusom by tak stačil proti Nórom bod, pričom ich súper na tento duel takisto nastúpi s krátkym regeneračným intervalom po zápase s Kanadou.