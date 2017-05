Dáni nepomohli Slovákom, podľahli Švédsku 2:4 v A-skupine

Švédski hokejisti na MS v ľadovom hokeji v Kolíne 8. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dánsko - Švédsko 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)



Góly: 50. Madsen (Ehlers), 56. M. Lauridsen (Ehlers, Regin) - 3. J. Lundqvist (Krüger, Eriksson Ek), 36. Nylander (J. Klingberg, O. Lindberg), 40. Nylander (Bäckstrom), 58. Bäckstrom (J. Klingberg, Nylander). Rozhodovali: Reneau (USA), Piechaczek – Kohlmüller (obaja Nem.), Šefčík (SR), vylúčení: 2:6 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.



Dánsko: Sorensen – J. Jensen, N. Jensen, M. Lauridsen, Kristensen, O. Lauridsen, Lassen, Bruggisser – Ehlers, Madsen, Regin – Storm, Jakobsen, Hardt – Christensen, Green, Poulsen – Aagaard, Bau Hansen, Russell – Meyer



Švédsko: H. Lundqvist – Stralman, Hedman, Ekman-Larsson, Brodin, J. Klingberg, Edler, Holm – E. Lindholm, V. Rask, Landeskog – Lindberg, Bäckström, W. Nylander – Everberg, Söderberg, W. Karlsson – Krüger, J. Lundqvist, Eriksson Ek – C. Klingberg

1. USA 6 5 0 0 1 25:11 15*



2. Rusko 5 4 1 0 0 27:5 14*



3. Švédsko 6 4 0 1 1 25:11 13*



4. Lotyšsko 5 3 0 0 2 11:8 9



5. Nemecko 6 2 1 1 2 16:20 9



6. Dánsko 6 0 2 0 4 11:22 4



7. SLOVENSKO 6 0 1 2 3 10:24 4



8. Taliansko 6 0 0 1 5 6:30 1



*-istý postup do štvrťfinále

Kolín 14. mája (TASR) - Hokejisti Dánska prehrali vo svojom šiestom zápase na MS so Švédskom 2:4 a naďalej sú na šiestej priečke v A-skupine. Akýkoľvek bodový zisk Dánov by pre Slovensko znamenal istotu záchrany, no tú zatiaľ Slováci nemajú. Jedným z čiarových rozhodcov zápasu bol Slovák Peter Šefčík.Dánov čaká v pondelok od 16.15 záverečný skupinový zápas s Talianskom, Slováci budú dúfať, že severania získajú aspoň bod. Švédi si zabezpečili postup do štvrťfinále, záverečný zápas v A-skupine odohrajú v utorok od 12.15 proti Slovensku.Favorizovaní Švédi, ktorí nastúpili už aj s brankárom Henrikom Lundqvistom a útočníkom Nicklasom Bäckströmom, sa do vedenia dostali už v 3. minúte. Kapitán Joel Lundqvist využil chybnú rozohrávku súpera, no Švédov gólový moment až príliš upokojil. Oba tímy si v prvej časti vypracovali viacero príležitostí na skórovanie, no "tri korunky" už gól nepridali a Dáni neskórovali ani počas dvoch presiloviek. Švédi mali v druhej časti herne mierne navrch a svoju prevahu potvrdili dvomi gólmi. Nylander v 36. minúte predviedol individuálnu akciu s gólovým zakončením a v 40. minúte zúročil pohľadnú spoluprácu s Bäckströmom - 0:3. Dáni sa však nevzdali a v tretej tretine sa snažili o vyrovnanie. Aktívny Ehlers v 50. minúte pripravil gólovú pozíciu pre Madsena a ten istý hráč sa o päť minút podieľal aj na góle Lauridsena - 2:3. Dánsky obrat však odmietol Bäckström, keď v presilovke v 58. minúte vrátil Švédom dvojgólový náskok.