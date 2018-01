Dáni sa udržali medzi elitou, na MS20 porazili Bielorusko aj druhý raz

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

o udržanie - 2. zápas:



Dánsko - Bielorusko 3:2 pp a sn (2:0, 0:0, 0:2 - 0:0, 1:0)



Góly: 11. Nielsen (Blichfeld, Röndbjerg), 13. Röndbjerg (Blichfeld, Schmidt-Svejstrup), rozhodujúci sn Schmidt-Svejstrup - 49. Suško (Jeromenko), 50. Litvinov (Bovbel, Suško)

Buffalo 4. januára (TASR) - Dánski hokejisti zvíťazili v druhom zápase o udržanie sa v elitnej kategórii majstrovstiev sveta do 20 rokov nad Bieloruskom 3:2 po samostatných nájazdoch. V prvom dueli triumfovali 5:4, čo znamená, že do 1-A divízie zostúpil ich súper. Bielorusov medzi elitou nahradia na budúcoročnom šampionáte hokejisti Kazachstanu.Dáni si vypracovali v prvej tretine dvojgólový náskok, ktorý im vydržal až do 49. minúty. Bielorusom potom stačilo 46 sekúnd na vyrovnanie a zápas dospel do predĺženia. Napokon sa rozhodovalo až v samostatných nájazdoch, ktoré lepšie zvládli severania, keď premenili štyri pokusy oproti dvom súperovým.