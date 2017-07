Daniel Craig si po piaty raz zahrá Jamesa Bonda

Daniel Craig ako James Bond v bondovke s názvom Skyfall. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 10. júla (TASR) - Hlavným predstaviteľom v poradí 25. oficiálnej bondovky bude opäť britský herec Daniel Craig, ktorý agenta 007 stvárni už po piatykrát. Informovali o tom dnes internetové noviny The Independent.Dohady o obsadení tejto úlohy kolovali už od uvedenia predchádzajúcej časti Spectre v roku 2015, a to najmä pre Craigove odmietavé vyjadrenia. Podľa najnovších správ však herec "" a ponuku prijal.Hoci mal Craig v kontrakte účinkovanie ešte v jednej bondovke, medzi jeho náhradníkmi sa spomínali Idris Elba, James Norton, Aidan Turner, Tom Hardy či Tom Hiddleston. Craigovu účasť potvrdila producentka Barbara Broccoliová.Tvorcovia chcú do nového filmu angažovať režiséra Christophera Nolana a ako interpretku ústrednej skladby opätovne speváčku Adele, ktorá za rovnomennú pieseň do bondovky Skyfall získala okrem iného Oscara i Zlatý glóbus.Craig si zahral Bonda v snímkach Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) a Spectre (2015). Bondovky s ním sú komerčne najúspešnejšími z celej série; celosvetovo zarobili 3,5 miliardy dolárov.Zatiaľ bezmenný nový film o Jamesovi Bondovi by mal prísť do kín na jeseň budúceho roku.