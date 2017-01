Daniel Lipšic už nie je predseda hnutia NOVA, rozhodol sa tak pre vyšetrovanie vlaňajšej tragickej dopravnej nehody.

BRATISLAVA 30. januára - Daniel Lipšic odstúpil z funkcie predsedu hnutia NOVA, stal sa z neho radový člen hnutia. Ako ďalej agentúru SITA informovali z tlačového oddelenia hnutia,





Lipšic sa tak rozhodol pre vyšetrovanie vlaňajšej dopravnej nehody, pri ktorej zrazil chodca, ktorý na následky zranení zomrel v nemocnici. "Po dlhšej úvahe som dospel k presvedčeniu, že pre súčasnú situáciu by som sa nedokázal naplno venovať povinnostiam, ktoré sú spojené s vedením strany," povedal Lipšic a pripomenul, že na osude Slovenska mu naďalej záleží a bude sa snažiť zostať vo verejnom živote."Slovenská politika sa za uplynulé roky radikálne zmenila. Dopyt po charakterných a odborne zdatných ľuďoch, na ktorých sme naše hnutie postavili, je čoraz naliehavejší. Preto som presvedčený, že má zmysel ďalej bojovať," uzavrel Lipšic. O jeho nástupcovi rozhodne marcová Republiková rada hnutia NOVA.Lipšic vlani 19. septembra zrazil v ľavom jazdnom pruhu na Vajnorskej ulici smerom do centra Bratislavy chodca, ktorý prechádzal cez cestu. Po zrážke 72-ročného muža previezli do nemocnice, v noci však zraneniam podľahol. Po tejto udalosti sa Daniel Lipšic vzdal mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.